Капитан «Спартака» - о возможном бойкоте Суперкубка: Я спортсмен и хочу играть

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о том, что думает по поводу возможного решения «красно-белых» бойкотировать матч за Суперкубок России.

Как приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс», официальное заявление по поводу возможного бойкота Суперкубка будет от клуба. Капитан «Спартака» отметил, что он спортсмен и хочет играть.

Напомним, что «красно-белые» готовы бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» из-за того, что РФС решил провести встречу в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», а не на нейтральном поле. Поединок состоится девятого июля.