Соболев: Хочется выиграть ещё трофеев

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал журналистам о том, что он хотел бы выиграть ещё как можно больше трофеев.

Как приводит слова форварда «Спорт-Экспресс», одного Кубка России ему мало. Соболев отметил, что по нынешнему состав «Спартак» вполне может составить конкуренцию «Зениту» не только в Суперкубке, но и в чемпионате.

«Москва может отобрать у них вторую звезду», - добавил Соболев.

Напомним, что в прошлом сезоне спартаковцы финишировали лишь на десятой строчку в турнирной таблице РПЛ, но сумели выиграть Кубок России. Соболев в 26 матчах российского чемпионата забил девять голов.