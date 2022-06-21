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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Спартака»: Нам не запрещали говорить о бойкоте, но пускай говорит руководство

21 Июня 2022 • 11:33 Комментировать

Российский защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного решения московской команды бойкотировать Суперкубок России.

Чернов сказал «Чемпионату», что никому из футболистов «Спартака» не запрещали говорить о возможном бойкоте Суперкубка. Защитник отметил, что пускай на эту тему говорит руководство московской команды.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля на «Газпром Арене». Спартаковцы могут бойкотировать встречу, так как она состоится в Санкт-Петербурге, что даст преимущество питерскому клубу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Суперкубок России Никита Чернов
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