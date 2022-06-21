Защитник «Спартака»: Нам не запрещали говорить о бойкоте, но пускай говорит руководство

Российский защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с журналистами высказался по поводу возможного решения московской команды бойкотировать Суперкубок России.

Чернов сказал «Чемпионату», что никому из футболистов «Спартака» не запрещали говорить о возможном бойкоте Суперкубка. Защитник отметил, что пускай на эту тему говорит руководство московской команды.

Напомним, что поединок за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля на «Газпром Арене». Спартаковцы могут бойкотировать встречу, так как она состоится в Санкт-Петербурге, что даст преимущество питерскому клубу.