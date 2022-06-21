«Спартак» нашёл нового защитника в РПЛ

Защитник екатеринбургского «Урала» Иван Кузьмичёв, играющий в центре обороны, может переехать в один из московских топ-клубов. Интерес к 21-летнему исполнителю проявляет московский «Спартак», об этом рапортует «Спорт-экспресс». «Красно-белые» высоко оценивают потенциал игрока и рассчитывают подписать его этим летом.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Кузьмичёв принял участие в 23 поединках, в которых отметился одной результативной передачей. Также он получил пять желтых карточек.

По итогам сезона-2021/2022 Иван вместе с «Уралом» финишировал на 12-м месте в таблице РПЛ.