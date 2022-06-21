Орлов — об Абаскале: Он загадка даже для испанцев

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу испанского наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Орлов в эфире «Радио Зенита» сказал, что новый тренер «Спартака» является загадкой даже для испанцев, но ругать раньше времени его не стоит. Комментатор отметил, что, вполне возможно, это и правда особенный и талантливый специалист.

«О нём говорят, что это одна из будущих звёзд тренерского искусства из Испании», - добавил Орлов.

Напомним, что 33-летний Гильермо Абаскаль недавно официально возглавил «красно-белых». До этого испанец тренировал швейцарский «Базель».