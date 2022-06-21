Бакаев рассказал, на какой позиции ему было бы комфортнее играть в «Зените»

Российский полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам о том, на какой позиции ему было бы более комфортно играть в питерской команде.

Бакаев сказал «Чемпионату», что комфортнее всего он чувствует себя на флангах атаки, но он готов играть там, куда его поставит тренер. Полузащитник отметил, что он готов к конкуренции, ведь он будет тренироваться и играть вместе с сильными футболистами, что поможет ему стать лучше.

Напомним, что недавно Зелимхан Бакаев подписал с питерской командой долгосрочное соглашение. До этого полузащитник выступал за столичный «Спартак».