В «Спартаке» пока не комментируют возможный переход Зиньковского

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в столичный клуб.

Зеленов сказал «Чемпионату», что комментировать он ничего не будет, ведь в своё время станет всё известно. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что полузащитник «крылышек» уже прошёл медицинское обследование для «Спартака» и подписал с московским клубом соглашение.

В прошлом сезоне Антон Зиньковский провёл в российском чемпионате 30 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью ассистами.