Червиченко отреагировал на нежелание Ларссона возвращаться в «Спартак»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нежелании шведского форварда Джордана Ларссона возвращаться в стан «красно-белых».

В интервью «Спорт-экспрессу» функционер заявил, что нужно было расставаться с легионером, когда на него был спрос. По мнению Червиченко, Ларссон специально провально провел последний сезон в «Спартаке», чтобы уйти подешевле.

«У него сейчас появилась возможность уйти, он ею максимально воспользуется», - сказал Червиченко.

Джордан стал игроком «Спартака» в 2019 году. Его контракт с «красно-белыми» рассчитан до конца следующего сезона.