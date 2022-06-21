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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Врач «Спартака» рассказал о состоянии Джикии

21 Июня 2022 • 11:08 Комментировать

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал журналистам о состоянии капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Как приводит слова Козлова «Спорт-Экспресс», Джикия здоров и готов играть. Врач отметил, что прошло достаточно времени для того, чтобы у защитника «Спартака» полностью восстановился глаз.

«От подобной травмы никто не застрахован, но к матчу за Суперкубок России Джикия точно будет готов», - добавил Козлов.

Напомним, что встреча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится уже девятого июля. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия Кирилл Козлов
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