Врач «Спартака» рассказал о состоянии Джикии

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал журналистам о состоянии капитана «красно-белых» Георгия Джикии.

Как приводит слова Козлова «Спорт-Экспресс», Джикия здоров и готов играть. Врач отметил, что прошло достаточно времени для того, чтобы у защитника «Спартака» полностью восстановился глаз.

«От подобной травмы никто не застрахован, но к матчу за Суперкубок России Джикия точно будет готов», - добавил Козлов.

Напомним, что встреча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится уже девятого июля. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».