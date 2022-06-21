Бакаев рассказал о том, будет ли он праздновать гол в ворота «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам о том, будет ли он праздновать гол в ворота московского «Спартака».

Бакаев сказал «Чемпионату», что не будет праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Напомним, что полузащитник является воспитанником «Спартака». Этим летом Зелимхан не смог договориться с «красно-белыми» по поводу нового контракта, так что на правах свободного агента футболист перебрался в питерский «Зенит».

В прошлом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 26 поединков, в которых отметился шестью результативными передачами.