Гайч — о работе с Федотовым: Уже понимаю идеи и мысли главного тренера

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал журналистам клубной пресс-службы о том, как ему работается под руководством Владимира Федотова.

Гайч сказал, что пока больше идёт работа над физикой, так как в приоритете у тренерского штаба — набор кондиций для нового сезона. Форвард отметил, что ему комфортно работается с новым тренером «армейцев» Владимиром Федотовым.

«Я уже понимаю идеи и мысли тренера, он начинает их воплощать в жизнь», - добавил аргентинец.

Напомним, что в прошлом сезоне Адольфо Гайч на правах аренды выступал за «Уэску». В испанской лиге провёл 28 матчей, в которых забил один гол и сделал три ассиста.