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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: С Абаскалем ещё не общался

21 Июня 2022 • 10:42 Комментировать

Российский полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал журналистам о том, успел ли он познакомиться с новым главным тренером московской команды Гильермо Абаскалем.

Литвинов сказал «Чемпионату», что он ещё не успел пообщаться с молодым испанским специалистом или с кем-нибудь из представителей нового тренерского штаба. Напомним, что 33-летний испанский тренер официально возглавил «красно-белых». До этого Абаскаль работал в швейцарском «Базеле».

Уже девятого июля спартаковцы проведут матч за Суперкубок России против «Зенита». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль
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