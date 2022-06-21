Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентомпрокомментировал уход из московского «Спартака» полузащитника Зелимхана Бакаева, который теперь игрок «Зенита».

- Бакаев не являлся запасным футболистом «Спартака», он был игроком основного состава, это воспитанник клуба. Кавказцы – воспитанные люди, и я уверен, что Бакаев не требовал себе ультимативно улучшение контракта. Он мог попросить, а ему могли отказать и при этом брать иностранных футболистов, которые слабее Бакаева на три-четыре головы, а у самого Бакаева при этом контракт был на три-четыре порядка меньше, чем у этих легионеров. Думаю, «Спартак» сам инициировал, чтобы Зелимхан ушёл. А что Бакаеву было делать, на улице оставаться? Для «Зенита» это прекрасное усиление.