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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владислав Игнатьев: Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ

21 Июня 2022 • 10:33 Комментировать

Опытный экс-защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал журналистам о своём будущем.

Игнатьев сказал «РБ-Спорту», что он точно не намерен завершать карьеру. Защитник отметил, что сейчас рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

«РПЛ или ФНЛ? Было бы неплохо попробовать свои силы в АПЛ, а вообще скоро всё узнаете», - отшутился 35-летний футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне Владислав Игнатьев выступал за казанский «Рубин». В 11 матчах российского чемпионата защитник отметился одним забитым мячом. Казанский клуб в итоге занял 15-ю строчку в таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Английская Премьер-лига Владислав Игнатьев Фнл
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