Владислав Игнатьев: Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ

Опытный экс-защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал журналистам о своём будущем.

Игнатьев сказал «РБ-Спорту», что он точно не намерен завершать карьеру. Защитник отметил, что сейчас рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

«РПЛ или ФНЛ? Было бы неплохо попробовать свои силы в АПЛ, а вообще скоро всё узнаете», - отшутился 35-летний футболист.

Напомним, что в прошлом сезоне Владислав Игнатьев выступал за казанский «Рубин». В 11 матчах российского чемпионата защитник отметился одним забитым мячом. Казанский клуб в итоге занял 15-ю строчку в таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.