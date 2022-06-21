Игрок «Спартака» Литвинов ответил на вопрос о бойкоте Суперкубка России

Хавбек столичного «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на новость о возможном бойкоте «красно-белыми» матча за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Слухи о срыве поединка появились из-за того, что игру было решено провести на «Газпром Арене».

«Бойкот Суперкубка? Ничего не комментирую». Абаскаль? Пока с ним не общался», - приводит слова полузащитника Sport24.

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом Премьер-лиги, а «Спартак» выиграл кубок России.

Матч за Суперкубок запланирован на субботу, 9 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.