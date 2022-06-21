Бывший игрок краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемый переход в «Зенит» нападающего «Сочи» Матео Касьерры.

- Я ещё осенью сказал, что Касьерра не тот человек, который филонит. Наоборот, он бегает, выкладывается и доказывает. Но в «Сочи» была благоприятная обстановка для новеньких, а в «Зените» ему придётся бороться за место в составе с тремя-четырьмя конкурентами. Это психология, и мы не знаем, как Касьерра поведёт себя в таких обстоятельствах. Может, раз-два у него не получится, и он сломается, хотя характер и качества у него есть. По идее, Касьерра должен помочь «Зениту». Он амбициозный и мотивированный парень, он не будет наводить понты.