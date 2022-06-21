Комментатор Орлов: Ну что, улучшилось ли судейство при Хачатурянце?

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу работы президента РПЛ и председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Орлов в эфире «Радио Зенит» сказал, что ему до сих пор непонятна логика, по которой Хачатурянца назначили руководить судьями. Комментатор отметил, что президент РПЛ никогда не судил сам и не особо разбирается во всём этом.

«Ну что, улучшилось ли судейство при Хачатурянце? Лучше поставить человека, который знает правила и суть этой деятельности», - добавил Орлов.

Напомним, что многие команды РПЛ в прошлом сезоне жаловались на работу арбитров.