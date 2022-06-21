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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев высказался о возможном свисте фанатов «Зенита»

21 Июня 2022 • 10:16 Комментировать

Новоиспечённый полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам о том, что он думает по поводу возможного свиста фанатов питерской команды.

Бакаев сказал «Чемпионату», что он прекрасно понимает, что будет весьма непросто, но он к этому готов. Полузащитник отметил, что он на это может ответить только своей игрой с полной самоотдачей.

«Надеюсь, что если свист и будет, то недолго, так как такого отношения к себе я не заслуживаю», - добавил Бакаев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом на правах свободного агента перебрался в «Зенит». До этого полузащитник выступал за московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Зелимхан Бакаев
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