Бакаев высказался о возможном свисте фанатов «Зенита»

Новоиспечённый полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам о том, что он думает по поводу возможного свиста фанатов питерской команды.

Бакаев сказал «Чемпионату», что он прекрасно понимает, что будет весьма непросто, но он к этому готов. Полузащитник отметил, что он на это может ответить только своей игрой с полной самоотдачей.

«Надеюсь, что если свист и будет, то недолго, так как такого отношения к себе я не заслуживаю», - добавил Бакаев.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом на правах свободного агента перебрался в «Зенит». До этого полузащитник выступал за московский «Спартак».