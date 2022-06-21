Полузащитник «Спартака» отказался комментировать бойкот Суперкубка

Российский полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич отказался комментировать возможный бойкот «красно-белых» матча за Суперкубок России.

По информации «Чемпионата», 21-летний футболист отказался комментировать возможный бойкот московской команды, которая вполне может не принять участие в поединке за Супекубок России против питерского «Зенита». Напомним, что встреча между «красно-белыми» и командой из Санкт-Петербурга состоится девятого июля на «Газпром Арене».

Спартаковцы требовали от РФС, чтобы встреча прошла на нейтральном поле, но всё же было принято решение провести первый матч нового сезона в Санкт-Петербурге.