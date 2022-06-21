Нигматуллин — о Ларссоне: Такие игроки, как крысы, которые бегут с корабля, хотя он и не тонет

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался по поводу нежелания шведского форварда Джордана Ларссона возвращаться в московский «Спартак».

Нигматуллин сказал «Матч ТВ», что спартаковцам нужно побыстрее избавляться от такого футболиста, который сейчас является балластом. Экс-голкипер отметил, что настоящий игрок всегда должен рваться на поле и сердцем быть с командой.

«Такие игроки, как крысы, которые бегут с корабля, хотя он и не тонет», - добавил Нигматуллин.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Ларссон на правах аренды выступал за шведский клуб АИК.