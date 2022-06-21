Полузащитник «Краснодара» может переехать во французский чемпионат

Молодой армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру во французском чемпионате.

Один из тренеров сборной Армении Роман Березовский сказал Metaraitings.ru, что он несколько дней назад общался с игроком и узнал, что у Сперцяна есть предложения из Франции, но каждый день появляются новые клубы из разных лиг.

«Важно, чтобы Сперцян сейчас уехал в европейский чемпионат, а дальше у него уже пойдёт всё», - добавил Березовский.

Напомним, что в прошлом сезоне Эдуард Сперцян провёл в РПЛ 25 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал два ассиста.