Широков — о ситуации с Рыбусом: Для поляков, наверное, нормальная ситуация

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался по поводу ситуации с польским защитником Мацеем Рыбусем, которого не будут вызывать в сборную из-за решения остаться в РПЛ.

Широков сказал «Чемпионату», что, судя по всему, в европейских странах немного туго с мозговым штурмом. Экс-игрок отметил, что для них, наверное, это нормальная ситуация.

«Эти же страны потом будут говорить нам о спорте вне политики? Вне их политики», - добавил Широков.

Напомним, что Мацея Рыбуса больше не будут вызывать в национальную команду из-за того, что польский игрок принял решение продолжить свою карьеру в РПЛ.