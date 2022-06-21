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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков — о ситуации с Рыбусом: Для поляков, наверное, нормальная ситуация

21 Июня 2022 • 09:29 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался по поводу ситуации с польским защитником Мацеем Рыбусем, которого не будут вызывать в сборную из-за решения остаться в РПЛ.

Широков сказал «Чемпионату», что, судя по всему, в европейских странах немного туго с мозговым штурмом. Экс-игрок отметил, что для них, наверное, это нормальная ситуация.

«Эти же страны потом будут говорить нам о спорте вне политики? Вне их политики», - добавил Широков.

Напомним, что Мацея Рыбуса больше не будут вызывать в национальную команду из-за того, что польский игрок принял решение продолжить свою карьеру в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Широков Сборная Польши Мацей Рыбус
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