Жоаозиньо: «Я свободный агент, но тренируюсь с «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо высказался о своём будущем.

«Я сейчас свободный агент, но пока тренируюсь с «Сочи». Ясности с новым контрактом нет. Предложат ли его мне? Не знаю, не хотел бы говорить на эту тему», — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Полузащитник выступает за «Сочи» с 2020 года. Действующее соглашение 33-летнего футболиста с его нынешним клубом истекает в текущем месяце. Ранее Жоаозиньо признавался, что хочет остаться в «Сочи».

В минувшем сезоне бразилец принял участие в 22 матчах своей команды, отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.