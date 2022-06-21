Бакаев: «Мой трансфер в «Зенит» войдёт в историю»

Новоиспеченный футболист петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о своем трансфере из московского «Спартака».

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» полузащитник заявил, что это серьезный вызов для него. По мнению Зелимхана, его переход войдет в историю.

«День, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь», - сказал футболист.

Бакаев покинул «Спартак» в статусе свободного агента. По завершении сезона-2021/2022 у него истек срок действия контракта с «красно-белыми».

В минувшем розыгрыше РПЛ Зелимхан провел 26 матчей, отметившись шестью голевыми передачами.