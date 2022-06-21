Капитан «Спартака» приехал на медосмотр на чёрной «Волге» (Видео)

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прибыл на медицинской осмотр на необычном автомобиле.

Футболисты московской команды прибыли на медосмотр перед началом нового сезона. Капитан «красно-белых» Георгий Джикия приехал на осмотр на своей эффектной чёрной «Волге». Напомним, что уже девятого июля спартаковцы проведут матч за Суперкубок России с питерским «Зенитом». Встреча состоится на «Газпром Арене».

В прошлом сезоне Георгий Джикия провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 28 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.