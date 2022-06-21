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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала»: Голос футбольной провинции снова не был услышан

21 Июня 2022 • 08:53 Комментировать

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу отказа клубов РПЛ расширить элитный дивизион.

Иванов сказал, что голос футбольной провинции снова не был услышан, а своё решение продавили столичные команды, которым расширение РПЛ не интересно по ряду причин. Функционер отметил, что он остался при своём мнении, ведь РПЛ нужно расширить, так как у нас есть достаточное количество футболистов, способных играть в элитном дивизионе.

Напомним, что большинство клубов РПЛ выступило против расширения РПЛ с 16 до 18 команд. За расширение выступали «Урал», «Химки» и «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Российская Премьер-Лига Григорий Иванов расширение рпл
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