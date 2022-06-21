Президент «Урала»: Голос футбольной провинции снова не был услышан

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу отказа клубов РПЛ расширить элитный дивизион.

Иванов сказал, что голос футбольной провинции снова не был услышан, а своё решение продавили столичные команды, которым расширение РПЛ не интересно по ряду причин. Функционер отметил, что он остался при своём мнении, ведь РПЛ нужно расширить, так как у нас есть достаточное количество футболистов, способных играть в элитном дивизионе.

Напомним, что большинство клубов РПЛ выступило против расширения РПЛ с 16 до 18 команд. За расширение выступали «Урал», «Химки» и «Крылья Советов».