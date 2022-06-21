Бакаев рассказал, почему выбрал седьмой номер в «Зените»

Новичок петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, почему решил играть за новую команду под седьмым номером.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» полузащитник заявил, что является давним поклонником португальца Криштиану Роналду. По словам Бакаева, он не пропускал ни одного матча «Манчестер Юнайтед» при участии звездного нападающего.

«Надеюсь, что как-нибудь пересечемся с ним на поле в матче за сборные», - сказал Зелимхан.

Напомним, что 25-летний полузащитник перешел в петербургский клуб из столичного «Спартака» на правах свободного агента.