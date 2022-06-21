Вряд ли кто-то станет спорить с утверждением, что нестандартная личность в любой сфере на вес золота. Вот и моего собеседника, безусловно, можно отнести к этой категории. У него популярный YouTube канал, который посвящён российскому футболу. Он является сегодняшним проводником истории отечественного футбола, при этом в своих видео он не произносит ни одного слова. Любопытно, не правда ли? Всё это о Стасе Трушникове – человеке, который своими подробными обзорами не даёт отечественному зрителю позабыть историческую хронику российского футбола. Но на этот раз мы со Стасом говорим не об истории, а о текущем положении дел в российском футболе. Предлагаем вашему вниманию интервью Стаса специально для «Евро-Футбол.Ру».

- Прошедший сезон в РПЛ богат на события, которые сложно было предугадать. Какое из них тебя удивило больше всего?

- Трудно выделить какое-то одно. Наверное, прогресс «Сочи». Хотя тут больше сыграло свою роль то, как лихорадило прямых конкурентов, чем южане, собственно, и воспользовались. Кристиан Нобоа, конечно, зверь. Ему 37 лет, а фору многим молодым даст. Жаль, что в «Зените» у него не получилось в своё время.

- Как ты считаешь, есть ли шанс, что в предстоящем чемпионате «Сочи» не уйдёт сильно вниз, если не повторит свой успех?

- Сделать это будет крайне трудно с учётом ухода Федотова. Плюс, понятное дело, что теперь на игроков «Сочи» есть спрос и, возможно, кто-то тоже покинет клуб, а найдётся ли им достойная замена – это большой вопрос. Также нет гарантий, что новый тренер будет давать такой же результат.

- Начнём с неприятных моментов. Что случилось с «Рубином»?

- А вот «Рубин» – это то, что удивило меня со знаком минус. Как я понимаю, там много факторов сыграло свою роль. Отъезд легионеров – одна из этих причин, хотя и не основная, потому что из того же «Ростова» или «Краснодара» тоже народ ушёл, но такого кризиса не наблюдалось. Недаром же после какого-то проигрыша Слуцкий прямо заявил, что сейчас в «Рубине» нет команды – просто сборище игроков. Остаётся только пожелать команде уже через год вернуться обратно в РПЛ. Будет символично, ведь 2003 год – первый сезон в Премьер-лиге для казанцев, а спустя ровно 20 лет, в 2023-м – первый сезон после возвращения.

- Слуцкий – всё? Или ему нужна перезагрузка?

- Точно не всё. Человеку просто была нужна пауза. Ну а вот короткая пауза или более длительный отдых от футбола – это мы уже увидим по ходу приближающегося сезона. Ведь он никуда не ушёл и готовит клуб к сезону в ФНЛ. Дай бог у него всё получится. Потому что лично я хотел бы возвращения казанцев в элиту. Данный клуб в своё время много позитивных эмоций подарил на евроарене, хотя, конечно, тот «Рубин» Курбана Бердыева, который обыгрывал «Барсу», «Челси», «Атлетико»... ничего общего с нынешней командой не имеет.

- В успехах «Динамо» какова роль Шварца?

- Роль огромна. Именно при нём же начали играть Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Себастиан Шиманьский считался одним из лучших игроков чемпионата. Сандро Шварц сколотил боевую банду. Считаю его очень сильным тренером.

- Его уход сильно ударит по клубу?

- Думаю, не так сильно, как могло бы быть. Ведь все прекрасно знали уже не первый месяц, что ввиду обстоятельств этот сезон станет для него последним в команде. Хуже, когда есть неопределённость и тренер всё-таки решает уйти.

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- В чём его секрет?

- На этот счёт ничего не могу сказать. Просто хороший специалист и, как показала практика, человек с большой буквы. Мог бы, как Маркус Гисдоль, на всё плюнуть и уехать, но, несмотря на всё давление, остался и доработал сезон до конца, за что ему большое уважение.

- Верил ли ты, что динамовцы по ходу сезона могут навязать «Зениту» борьбу за чемпионство?

- Не совсем верное слово. Не верил, а скорее опасался. Так правильнее будет сказать. Всё-таки я же болельщик «Зенита». Такие опасения были, особенно осенью 2021-го, когда петербуржцы не один раз глупо теряли очки с командами из второй части таблицы. Но на выходе «Динамо» провалило концовку сезона и вместо навязывания борьбы за золотые медали и вовсе опустилось на 3-е место.

- Ещё одной сенсацией стала команда «Сочи». За счёт чего они достигли крупнейшего успеха в своей истории?

- Как уже сказал ранее, немаловажным фактором успеха «Сочи» стало то, что прямых конкурентов за призовые места лихорадило весной, что, собственно, и сам Федотов признавал. Впрочем, кого волнуют чужие проблемы? Со временем это всё забудется и в памяти останется лишь серебро южан.

- Что ты можешь сказать о Владимире Федотове?

- Честно говоря, до сих пор в памяти та история во время коронавируса, когда Федотову и его клубу пошли навстречу и перенесли матч, а когда в похожую ситуацию попал соперник «Сочи» в лице моих земляков-ростовчан, то, думаю, все прекрасно помнят, каким зашкваром всё закончилось. Так что двоякое у меня к нему отношение.

- Получится ли у него в ЦСКА?

- Покажет время. Чаще, конечно, бывает так, что у человека хорошо получается работать со средними коллективами, а когда попадает в топ-команду, то начинается давление, с тебя требуют сразу результат, и не каждый такое выдерживает. Посмотрим, какой состав соберётся, возможно, кого-то из «Сочи» пригласит. Будет ли что-то менять в схеме игры или продолжит придерживаться такого же футбола, найдёт ли общий язык с игроками ЦСКА – тут много факторов.

- Как оценишь работу братьев Березуцких?

- Не так много игр с участием ЦСКА смотрел весной. Если опираться на статистику, то у братьев не получилось в ЦСКА совсем. Из 8 последних туров в шести теряли очки, причём два последних поражения – с прямыми конкурентами за призовые места. Что это, если не полный провал?

- Ты бы им дал ещё один шанс?

- Разумеется. Это же только начало их тренерского пути. Для Алексея это вообще был первый опыт работы главным тренером. Все с чего-то начинали и, естественно, поначалу набивали шишки, даже тренеры, которые считаются легендами. Невозможно завершить карьеру футболиста и с ходу как тренер начать штамповать победу со своим видением и рисунком игры – всё приходит с опытом. Да, первый блин вышел комом, но всё ещё впереди.

- Сейчас поговорим о «Спартаке». Можно ли чем-либо оправдать тренерскую чехарду в стане «красно-белых»?

- Тут буду краток: рыба гниёт с головы.

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- Что ты думаешь об их итальянском векторе?

- Да особо ничего. Там такая текучка кадров, что не успеваешь запоминать всех. Но стоит признать, что именно итальянские специалисты принесли «Спартаку» золото и Суперкубок в 2017-м и кубок в 2022-м. Теперь, глядишь, испанский вектор начнётся: были Эмери, Рианчо, сейчас – Абаскаль.

- Как оценишь последние новости «Спартака»? К чему это может привести?

- Я в целом согласен, что финальные матчи должны играться на нейтральных полях, будь то финал Кубка или Суперкубок, но то, какой цирк из этого устроили спартаковцы, особенно Зарема Салихова, это просто смешно. Что-то «Зенит» не возмущался, когда четыре раза играл с москвичами за Суперкубок в Москве. Да и один раз «Локомотив» приезжал в Санкт-Петербург, и ничего, приехал и сыграл. А тут грозили бойкотом, на голосование, мол, перед игроками собирались ставить вопрос, просто маразм в чистом виде. Вместо того чтобы воспринять это как вызов обыграть «Зенит» у него дома, мы в последнее время наблюдали бесплатное цирковое шоу. Ну, хоть посмеялись – и на том спасибо.

- Переход Бакаева… Каково твоё мнение? И что его может ждать в новом клубе?

- Всё зависит от него. Никаких громких заявлений он не делал и ничего плохого про «Зенит», будучи футболистом «Спартака», тоже не говорил. Вспомните того же Дзюбу, как он говорил, что в ЦСКА и «Зенит» не пойдёт. А потом выдал: «Я не путаю патриотизм с идиотизмом», или что-то в этом роде, – переобулся. То есть у Артёма уже изначально начали копиться вот эти скандалы. Или как Быстрова фанаты многие так и не приняли, не потому, что он ушёл из «Зенита» в «Спартак», а за то, что он там ромбик целовал и как голы в ворота петербуржцев праздновал, будто он забил в финале Лиги чемпионов или чемпионата мира.

Тем более есть же примеры того же Кулькова, который напрямую перешёл в «Зенит» и провёл 1,5 хороших сезона на берегах Невы. Или воспитанник «Спартака» Паша Погребняк – тут комментарии вообще излишни. Так что спартаковское прошлое в «Зените» ещё не приговор. Всё зависит от человека. Хочется верить, что он будет полезен команде и докажет свою состоятельность. Тем более, какой вызов: первый официальный матч в команде – и сразу против бывшей.

- Какова вероятность, что в следующем сезоне какой-либо клуб бросит вызов «Зениту»?

- Трудно сказать. Подбирается несколько интересных проектов. Это и ЦСКА Федотова, и «Динамо» Йокановича. «Ростов» Карпина неплохо усиливается, но земляки, конечно, вряд ли будут за титулы бороться, но кровушки точно попьют у лидеров. Можно было бы, конечно, ещё что-нибудь сказать про «Спартак» и его нового тренера, но что-то подсказывает, что всё будет как в том знаменитом меме про цикл болельщика «Спартака».

- Чего ты ждёшь от нового чемпионата?

- С учётом того, что не будет еврокубков и сборная нигде не играет, вероятно, в последнем случае что-нибудь придумают, вроде уже разговоры шли про товарищеский матч с Ираном. В общем, в любом случае жду в первую очередь интересной борьбы за призовые места и больше футбола как такового. Нужно компенсировать отсутствие международных матчей, возможно, увеличением игр между нашими топ-клубами.

Надеюсь, в новом сезоне будет больше приятных неожиданностей, чем сюрпризов со знаком минус.

Антон Карасевич