Экс-игрок «Спартака»: Нужно отдать должное Рыбусу

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу ситуации с польским защитником Мацея Рыбусом, которого не будут приглашать в сборную из-за решения остаться в РПЛ.

Кечинов сказал «Чемпионату», что уже пора перестать удивляться чему-то подобному. Экс-игрок отметил, что нам всем твердили, что спорт вне политики, но сейчас дело как раз таки в ней.

«Нужно отдать должное Рыбусу, ведь он понимал, что всё может этим закончиться, но защитник всё же рискнул», - добавил Кечинов.

Напомним, что польского футболиста больше не будут вызывать в национальную команду из-за того, что Рыбус принял решение остаться в России.