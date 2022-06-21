Волейболист Спиридонов: Бакаев пошёл туда, где ему дали больше денег

Российский волейболист Алексей Спиридонов рассказал журналистам о том, что думает по поводу перехода Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

Спиридонов сказал «Спорт-Экспрессу», что это палка о двух концах. Спортсмен отметил, что Бакаев в итоге пошёл туда, где ему дали больше денег, но осуждать футболиста не стоит.

«С Дзюбой тут даже сравнивать не нужно, так как это две совершенно разные истории», - добавил волейболист.

Напомним, что Зелимхан Бакаев на правах свободного агента перебрался из «Спартака» в «Зенит». В прошлом сезоне полузащитник провёл в РПЛ 26 матчей, в которых отметился шестью ассистом.