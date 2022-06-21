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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Паршивлюк: Шварц говорил, что видит во мне хорошего тренера

21 Июня 2022 • 08:17 Комментировать

Российский защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал клубной пресс-службе о возможном получении лицензии тренера.

Паршивлюк сказал, что бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц считал, что из защитника может выйти хороший тренер. Игрок отметил, что, конечно же, немецкий специалист льстил ему, но он уже и до этого думал о тренерской профессии.

«Хотелось бы поподробнее окунуться в эту тему», - добавил Паршивлюк.

Напомним, что Сергей Паршивлюк недавно подписал новое соглашение с динамовцами. В прошлом сезоне защитник провёл в РПЛ 19 поединков и отметился одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Паршивлюк
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