Агенты Языджи прокомментировали слухи о том, что игрок может остаться в РПЛ

Представитель агентства Asportsmanagement, которое представляет интересы Юсуфа Языджи, высказался о перспективах турецкого футболиста.

Один из представителей агентства заявил «Чемпионату», что он не знает, откуда взялась информация о том, что Языджи может остаться в российском чемпионате. В агентстве отметили, что многие интересуются будущим турецкого игрока, но мало кто знает всю ситуацию изнутри.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Языджи провёл в московском ЦСКА, но «армейцы» не сумели договориться с «Лиллем» по поводу выкупа контракта. До этого в прессе появились слухи о том, что Юсуф может перейти в другую команду из РПЛ.