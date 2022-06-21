Стало известно, в каком чемпионате продолжит карьеру лучший бомбардир РПЛ

Молодой российский нападающий «Уфы» Гамид Агаларов вряд ли покинет Россию в это трансферное окно.

По информации портала Sport24, команда из Башкортостана не получала никаких предложений от европейских команд по поводу трансфера 21-летнего российского футболиста. Агаларов, скорее всего, покинет «Уфу» и продолжит карьеру в одном из клубов РПЛ. До этого в прессе были слухи о том, что в услугах форварда заинтересованы «Краснодар», «Ростов», «Ахмата», «Сочи» и «Пари Нижний Новгород».

В прошедшем сезоне Гамид Агаларов с 19 мячами в активе стал лучшим бомбардиром РПЛ.