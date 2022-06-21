Бакаев рассказал, против какого футболиста «Зенита» ему было сложнее всего играть

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал журналистам о том, против кого из футболистов питерской команды ему было сложнее всего играть.

Бакаев сказал «Чемпионату», что сложнее всего ему игралось против Барриоса, так как колумбиец его уничтожал ещё во времена, когда «Спартаком» руководил Доменико Тедеско.

«Я не мог убежать от него или обвести. Это был хороший урок для меня, а теперь мы будет оппонентами на тренировках», - добавил российский футболист.

Напомним, что Зелимхан Бакаев недавно на правах свободного агента перебрался из московского «Спартака» в «Зенит». С командой из Санкт-Петербурга полузащитник подписал трёхлетнее соглашение.