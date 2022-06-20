Паршивлюк: Возраст — это всего лишь цифра

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился мыслями о возможном завершении карьеры.

«По моему мнению, в последние годы тенденции в мировом футболе показывают, что футболисты после 35, если они находятся в должной форме и правильно относятся к себе и своей профессии, могут играть и выигрывать «Золотые мячи», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт клуба.

По мнению футболиста, возраст — это всего лишь цифра. Он надеется, что еще много лет сможет играть, а в будущем стать тренером.

Ранее стало известно, что 33-летний Сергей Паршивлюк продлил контракт с московским «Динамо» на один сезон.