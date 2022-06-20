Нобоа: Я не знаю Гаранина

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера сочинского клуба.

«О Гаранине до назначения в «Сочи» я ничего не слышал. Пока с ним тоже не познакомился, потому что у меня до 23 числа отпуск, я провожу выходные с семьей», — сказал Нобоа Metaratings.

Футболист заявил, что все будут стараться повторить достижение прошлого сезона с новым наставником.

«Сочи» по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги занял второе место в турнирной таблице. После окончания сезона рулевой команды Владимир Федотов покинул клуб и возглавил ЦСКА.