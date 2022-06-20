Саво Милошевич поддержал российский спорт: «Все сербы чувствуют эту несправедливость»

Сербский народ - один из народов, лояльных к русским людям, и то, через что проходит сейчас российский спорт, очень знакомо им. В 90-е годы Югославия, костяк которой составляло сербское население, также столкнулась с волной санкций, которая нанесла огромный ущерб и зло экономике страны, ввергнутой в хаос гражданской войны.

Пострадал от санкций и спорт - достаточно вспомнить, как в 1992 году вместо сборной Югославии на чемпионате Европы в Швеции сыграла Дания, выигравшая тот турнир. Поэтому сербские спортсмены всячески поддерживают русских. Не стал исключением и бывший игрок казанского «Рубина» Саво Милошевич, который высказался на эту проблему:

- Изоляция российского спорта и футбола — это катастрофа! Так нечестно! Я, как и все сербы, чувствую огромную несправедливость в отношении российских спортсменов. Мы не понимаем и не принимаем таких решений, - цитирует речь Милошевича Sport24.