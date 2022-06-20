Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Саво Милошевич поддержал российский спорт: «Все сербы чувствуют эту несправедливость»

20 Июня 2022 • 23:31 Комментировать

Сербский народ - один из народов, лояльных к русским людям, и то, через что проходит сейчас российский спорт, очень знакомо им. В 90-е годы Югославия, костяк которой составляло сербское население, также столкнулась с волной санкций, которая нанесла огромный ущерб и зло экономике страны, ввергнутой в хаос гражданской войны.

Пострадал от санкций и спорт - достаточно вспомнить, как в 1992 году вместо сборной Югославии на чемпионате Европы в Швеции сыграла Дания, выигравшая тот турнир. Поэтому сербские спортсмены всячески поддерживают русских. Не стал исключением и бывший игрок казанского «Рубина» Саво Милошевич, который высказался на эту проблему:

- Изоляция российского спорта и футбола — это катастрофа! Так нечестно! Я, как и все сербы, чувствую огромную несправедливость в отношении российских спортсменов. Мы не понимаем и не принимаем таких решений, - цитирует речь Милошевича Sport24.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саво Милошевич Сборная Югославии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
20 Июня
23:39 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк: Возраст — это всего лишь цифра
23:34 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Я не знаю Гаранина
23:31 · Россия. Премьер-лига
Саво Милошевич поддержал российский спорт: «Все сербы чувствуют эту несправедливость»
23:19 · Россия. Премьер-лига
В «Базеле» рассказали о будущем Чалова
23:07 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» сделало предложение по Ераковичу эксклюзив
22:57 · Россия. Премьер-лига
Комличенко вернётся в «Динамо»
22:49 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» подписал контракт с российским игроком из литовского клуба
22:36 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о решении не расширять РПЛ: Отношусь нейтрально
21:53 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев — о будущем: Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Пари Нижний Новгород» опроверг информацию об интересе к Агаларову
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Пари Нижний Новгород» хочет приобрести Агаларова
21:18 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией» 1
20:59 · Россия. Премьер-лига
Ларссон прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бердыев не вёл переговоры с российскими клубами
20:38 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»
Все новости
Рекомендуем