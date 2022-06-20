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В «Базеле» рассказали о будущем Чалова

20 Июня 2022 • 23:19 Комментировать

Представитель «Базеля» Ремо Майстер прокомментировал будущее нападающего Фёдора Чалова в команде.

«У Фёдора действующий контракт с «Базелем» до 30 июня. И в данный момент не совсем понятно, что будет дальше. Сейчас есть много довольно сложных вопросов, но в данный момент Фёдор тренируется с командой», — приводит слова Майстера «РБ Спорт».

Функционер заявил, что новый главный тренер швейцарского «Базеля» лично хочет посмотреть, на что способен Чалов. Пока никто не знает, какова вероятность продления соглашения в нынешней ситуации. Футболисту нравится находиться в клубе, он бы хотел остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Фёдор Чалов Ремо Майстер
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