Московское «Динамо» вновь пытается пригласить центрального защитника «Црвены Звезды» Страхиню Ераковича.

По информации «Евро-Футбол.Ру» «Динамо» предлагает за Ераковича 7 миллионов евро, тогда как «Црвена Звезда» хочет выручить за него около 12 миллионов евро, но стороны могут сойтись на 10. В Ераковиче лично заинтересован главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович, но сам защитник все еще склоняется к переходу в клуб, участвующий в еврокубках. При этом, источник сообщает, что назначение Йокановича сделало трансфер Ераковича более вероятным.

В минувшем сезоне 21-летний сербский защитник провел 41 матч во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей.