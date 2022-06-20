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Комличенко вернётся в «Динамо»

20 Июня 2022 • 22:57 Комментировать

Форвард «Динамо» Николай Комличенко вернётся в клуб из аренды в «Ростове».

«Спорт-Экспресс» сообщил, что вопрос о будущем футболиста будет принимать новый наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович. Отмечается, что «бело-голубые» не намерены второй год подряд отдавать нападающего в бесплатную аренду ростовскому клубу.

В минувшем сезоне 26-летний Николай Комличенко принял участие в 28 матчах за «Ростов» в Российской премьер-лиге, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Действующий договор футболиста с «Динамо» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Николай Комличенко Славиша Йоканович
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