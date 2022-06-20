«Ростов» подписал контракт с российским игроком из литовского клуба

Полузащитник литовской «Дайнавы» Дзамболат Цаллагов перешёл в «Ростов».

По информации портала «Спорт-Экспресс», Цаллагов подписал трудовой договор с «Ростовом» на пять лет. Дзамболат приходится двоюродным братом выступающему за «Сочи» Ибрагиму Цаллагову. Ожидается официальное объявление трансфера.

22-летний полузащитник минувшей зимой перебрался из Литвы в «СКА-Хабаровск» на правах аренды. Он принял участие в 12 матчах Футбольной национальной лиги, в которых один раз смог отправить мяч в сетку ворот соперника. Согласно порталу transfermarkt стоимость Дзамболата Цаллагова оценивается в 225 тысяч евро.