Карпин — о решении не расширять РПЛ: Отношусь нейтрально

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение не расширять РПЛ.

«У нас всю жизнь было 16 команд и ничего, играли же. Принятое решение никак не оцениваю — ни позитивно, ни негативно. Нейтрально», — приводит слова Карпина ТАСС.

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги 20 июня представители «Урала» предложили увеличить количество команд в высшем дивизионе с 16 до 18. Большинство участников не поддержали данное предложение. В их число вошли «Спартак» и «Оренбург».

«Ростов» занял девятое место по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России, набрав 38 очков в 30 матчах.