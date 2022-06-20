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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин — о решении не расширять РПЛ: Отношусь нейтрально

20 Июня 2022 • 22:36 Комментировать

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение не расширять РПЛ.

«У нас всю жизнь было 16 команд и ничего, играли же. Принятое решение никак не оцениваю — ни позитивно, ни негативно. Нейтрально», — приводит слова Карпина ТАСС.

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги 20 июня представители «Урала» предложили увеличить количество команд в высшем дивизионе с 16 до 18. Большинство участников не поддержали данное предложение. В их число вошли «Спартак» и «Оренбург».

«Ростов» занял девятое место по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России, набрав 38 очков в 30 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Валерий Карпин РПЛ
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