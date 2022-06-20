Игнатьев — о будущем: Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ

Бывший полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев ответил на вопрос о своём будущем.

Игнатьев сказал «РБ Спорту», что не собирается завершать карьеру футболиста, готов продолжать играть. Сейчас идет анализ различных вариантов, было бы неплохо попробовать свои силы в Английской премьер-лиге (смеется). Скоро все станет известно, все будет хорошо.

Минувший сезон 35-летний российский полузащитник провел в казанском «Рубине». Он провел 14 матчей, в которых лишь один раз смог отправить мяч в сетку ворот соперника. Портал transfermarkt оценивает Владислава Игнатьева в 300 тысяч евро.