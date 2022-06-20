Билялетдинов: «Теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией»

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал решение Польского футбольного союза не вызывать полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса в сборную.

«Рыбуса остаётся только поддержать. Он остаётся в России и занимается своим делом. Могу сказать, что теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией», — цитирует Билялетдинова RT.

По мнению специалиста, игрока можно понять, «Спартак» дал ему хороший контракт, почему Рыбус должен отказываться от игры в топ-клубе? Футболист сделал профессиональный выбор, он прошел проверку на прочность.

«Спартак» подписал с 32-летним игроком контракт на два года.