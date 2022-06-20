Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «Теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией»

20 Июня 2022 • 21:18 Комментировать

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал решение Польского футбольного союза не вызывать полузащитника «Спартака» Мацея Рыбуса в сборную.

«Рыбуса остаётся только поддержать. Он остаётся в России и занимается своим делом. Могу сказать, что теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией», — цитирует Билялетдинова RT.

По мнению специалиста, игрока можно понять, «Спартак» дал ему хороший контракт, почему Рыбус должен отказываться от игры в топ-клубе? Футболист сделал профессиональный выбор, он прошел проверку на прочность.

«Спартак» подписал с 32-летним игроком контракт на два года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ринат Билялетдинов Мацей Рыбус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июня
21:53 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев — о будущем: Было бы неплохо попробовать себя в АПЛ
21:37 · Россия. Премьер-лига
«Пари Нижний Новгород» опроверг информацию об интересе к Агаларову
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Пари Нижний Новгород» хочет приобрести Агаларова
21:18 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Теперь отношусь к Рыбусу с особенной симпатией»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Ларссон прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Бердыев не вёл переговоры с российскими клубами
20:38 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»
20:37 · Россия. Премьер-лига
Павел Стипиди: «Гаранин – сильный российский тренер, «Сочи» сделал правильный выбор» эксклюзив
20:23 · Россия. Премьер-лига
Экс-руководитель Высшей школы тренеров Лексаков может потерять работу в РФС
20:10 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Енисей» прогрессировал под руководством Гаранина
19:58 · Россия. Премьер-лига
Белоус уверен, что Гаранин поставит «Сочи» зрелищную игру
19:49 · Россия. Премьер-лига
Белоус прокомментировал назначение Гаранина в «Сочи»
19:27 · Россия. Премьер-лига
Геркус отреагировал на то, что клубы РПЛ выступили против расширения лиги
19:20 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок договора Касьерры с «Зенитом»
19:02 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» подтвердили факт переговоров по Касьерре
Все новости
Рекомендуем