Бердыев не вёл переговоры с российскими клубами

Новый главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев не контактировал с российскими командами.

По информации «Чемпионата», Бердыев с мая начал вести переговоры с зарубежными клубами. Никаких контактов с командами Российской премьер-лиги у специалиста не было.

В начале июня Курбан Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», а сегодня, 20 июня, стало известно о том, что 69-летний специалист возглавил «Трактор». Ранее наставник работал в «Рубине» и «Ростове». С казанским клубом тренер два раза становился чемпионом России, выиграл национальный Кубок и дважды стал обладателем Суперкубка страны.