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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев не вёл переговоры с российскими клубами

20 Июня 2022 • 20:50 Комментировать

Новый главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев не контактировал с российскими командами.

По информации «Чемпионата», Бердыев с мая начал вести переговоры с зарубежными клубами. Никаких контактов с командами Российской премьер-лиги у специалиста не было.

В начале июня Курбан Бердыев покинул казахстанский «Кайрат», а сегодня, 20 июня, стало известно о том, что 69-летний специалист возглавил «Трактор». Ранее наставник работал в «Рубине» и «Ростове». С казанским клубом тренер два раза становился чемпионом России, выиграл национальный Кубок и дважды стал обладателем Суперкубка страны.

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Ростов Рубин Кайрат Курбан Бердыев Трактор
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