Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк заключил новый трудовой договор с клубом.

Футболист подписал новый контракт с клубом на один год, сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что Паршивлюк хочет начать обучение для получения тренерской лицензии. Игрок хочет в будущем остаться работать в структуре клуба.

33-летний защитник выступает в «Динамо» с июля 2019 года. За это время он принял участие в 65 матчах, в которых сделал шесть результативных передач во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает стоимость Сергея Паршивлюка в 800 тысяч евро.

«Динамо» заняло третье место по итогам минувшего сезона РПЛ.