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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Гаранин – сильный российский тренер, «Сочи» сделал правильный выбор» эксклюзив

20 Июня 2022 • 20:37 Комментировать
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход в тренерский штаб «Сочи» Вадима Гаранина.

- У нас на самом деле много своих сильных тренеров, и Гаранин как раз один из них. В прошлом сезоне он хорошо показал себя в «Енисее». Команду колбасило, пока туда не пришёл Гаранин, а под его руководством она заиграла интересно и стабильно. Если бы Гаранина назначили пораньше, «Енисей» мог бы претендовать на прямую путёвку в Премьер-лигу. Я думаю, руководство «Сочи» сделало правильный выбор.

У Гаранина нет опыта на уровне РПЛ? Как говорили в Советском Союзе, опыт – дело наживное. В «Сочи» у Гаранина не будет великих иностранных футболистов, которые делали бы вид, что не понимают его требования. «Енисей» при Гаранине играл в ключе, близком к тому, в котором играл «Сочи» при Федотове.

Как показала практика, между Премьер-лигой и ФНЛ нет сумасшедшей разницы – в РПЛ поднялись три команды. Я не говорю, что «Сочи» в новом сезоне снова будет претендовать на медали. Повторить результат тяжелее, чем добиться его в первый раз. На мой взгляд, всё у Гаранина сложится нормально, и «Сочи» будет играть в хороший футбол.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Сочи РПЛ Павел Стипиди Вадим Гаранин
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