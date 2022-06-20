Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентомКириллом Иванцовым прокомментировал приход в тренерский штаб «Сочи» Вадима Гаранина.

- У нас на самом деле много своих сильных тренеров, и Гаранин как раз один из них. В прошлом сезоне он хорошо показал себя в «Енисее». Команду колбасило, пока туда не пришёл Гаранин, а под его руководством она заиграла интересно и стабильно. Если бы Гаранина назначили пораньше, «Енисей» мог бы претендовать на прямую путёвку в Премьер-лигу. Я думаю, руководство «Сочи» сделало правильный выбор.

У Гаранина нет опыта на уровне РПЛ? Как говорили в Советском Союзе, опыт – дело наживное. В «Сочи» у Гаранина не будет великих иностранных футболистов, которые делали бы вид, что не понимают его требования. «Енисей» при Гаранине играл в ключе, близком к тому, в котором играл «Сочи» при Федотове.

Как показала практика, между Премьер-лигой и ФНЛ нет сумасшедшей разницы – в РПЛ поднялись три команды. Я не говорю, что «Сочи» в новом сезоне снова будет претендовать на медали. Повторить результат тяжелее, чем добиться его в первый раз. На мой взгляд, всё у Гаранина сложится нормально, и «Сочи» будет играть в хороший футбол.