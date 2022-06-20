Экс-руководитель Высшей школы тренеров Лексаков может потерять работу в РФС

Экс-глава Высшей школы тренеров и Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков может потерять работу в РФС.

В прошлом году Лексаков говорил «Спорт-Экспрессу» о том, что создается новое подразделение — «Академия РФС», где будут обучаться специалисты всех категорий. Функционер должен был курировать курсы по лицензиям категорий А и PRO.

«Спорт День за Днем» сообщает, что сейчас Лексаков занимает должность спортивного директора департамента сборных команд РФС, но больше никак не относится к обучению тренеров из-за нового процесса обучения от УЕФА.

Источник сообщает, что специалист может лишиться работы в Российском футбольном союзе. Он выступает в школах и академиях по всей стране, где ищет новое место работы.