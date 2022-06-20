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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Спартак» ведёт себя по отношению к Суперкубку грязно и некрасиво» эксклюзив

20 Июня 2022 • 20:15 Комментировать (2)
Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слухи о бойкоте «Спартаком» предстоящего Суперкубка.

- Я понимаю, что журналисты разогревают эту тему до предела, и люди правда начинают думать, что «Спартак» объявит бойкот. Я не могу понять, почему РФС отмалчивается в этой ситуации. «Спартак» ведёт себя по отношению к Суперкубку некрасиво и, можно сказать, грязно. Они настолько не любят своих болельщиков, что ли? Думаю, что всё-таки нет, это больше нагнетание.

Какая разница, где играть? Сейчас нет такого давления болельщиков на гостевые команды, какое было в советские времена. Можно подумать, что «Спартак» выиграет у «Зенита», если Суперкубок проведут в «Лужниках», образно говоря. А вообще, правильно было бы определить место проведения Суперкубка заранее. Если «Спартак» бойкотирует Суперкубок, его надо будет наказать. Но я думаю, что бойкот не случится.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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