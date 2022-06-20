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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус: «Енисей» прогрессировал под руководством Гаранина

20 Июня 2022 • 20:10 Комментировать

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высоко оценил работу нового наставника «Сочи» Вадима Гаранина в бывшем клубе «Енисее».

«Гаранин переходит из пятой команды ФНЛ во вторую РПЛ, не слишком ли резкий переход? Знаете, о тренере ведь говорит не только, что он переходит из пятой команды ФНЛ, а еще прогресс, который команда получила под его руководством», — заявил Белоус порталу «Спорт День за Днем».

Эксперт заявил, что Гаранин является интересным специалистом. В прошлом сезоне он боролся с «Енисеем» за выход в финал Кубка России. Нужно поблагодарить спортивного директора красноярского клуба Антона Евменова, ведь это он выбрал Гаранина.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Белоус Енисей Антон Евменов Сочи Вадим Гаранин
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